Важное 14 апреля 2023, 21:13 Семена Слепакова включили в список иноагентов Минюст России включил в реестр иноагентов музыканта Семена Слепакова РИА «Новости»

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Реестр иноагентов Минюста России пополнили новые имена. В частности, в список включили музыканта Семена Слепакова*. Информацию об этом опубликовали на официальном сайте ведомства.

«С. С. Слепаков* получал поддержку от иностранных источников, выступал против специальной военной операции на Украине, формировал негативное отношение к военной службе и государственной службе в целом, негативно высказывался в отношении граждан Российской Федерации», — подчеркнули в Минюсте.

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В ведомстве уточнили, что музыкант на данный момент проживает за пределами России.

Кроме Слепакова* в перечень вошли еще три человека и четыре организации.

«В соответствии с распоряжениями Минюста России в реестр иностранных агентов включены <…> И. А. Яковенко*, П. А. Мунтян*, П. Ю. Каныгин*, Фонд Карнеги за международный мир**, издание „Агентство“**, интернет-издание „Полигон“**, а также объединение „Радужная ассоциация“**», — указали в публикации.

Ранее реестр иноагентов пополнился журналистом Аркадием Бабченко*. Он осуществлял сбор средств в поддержку ВСУ, а также «распространял <…> недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти решениях и проводимой ими политике».

*Признаны Минюстом России физическим лицом, выполняющим функции иноагента.

**Признан Минюстом России организацией, выполняющей функции иноагента.