Следствие попросило прекратить дело о хранении кокаина Натальей Бочкаревой

Следствие решило ограничиться штрафом для актрисы Натальи Бочкаревой, обвиняемой в незаконном хранении наркотических средств. Об этом «360» сообщили в пресс-службе Преображенского суда Москвы.

«В Преображенский районный суд Москвы поступило уголовное дело в отношении Бочкаревой Натальи Владимировны с постановлением органов предварительного расследования о прекращении уголовного дела и назначении меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа», — рассказали в суде. Дату заседания по рассмотрению постановления пока не назвали.

В сентябре 2019 года полицейские сообщили о задержании женщины 1980 года рождения в состоянии наркотического опьянения и с кокаином на Стромынке в Москве. Против нее возбудили уголовное дело и отпустили. СМИ сообщили, что это была Бочкарева, однако сама актриса во время беседы с «360» эту информацию опровергла.