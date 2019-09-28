«Кто-то решил сделать хайп». Наталья Бочкарева опровергла задержание с кокаином в трусах

Звезда сериала «Счастливы вместе» Наталья Бочкарева опровергла, что ее задержали с кокаином в трусах. По словам артистки, она находится дома с детьми, а уголовного дела на ней нет.

«Я сейчас нахожусь дома с детьми в субботний день. Скажу честно, узнала по телефонному звонку, что появилась в интернете такая информация. Это вранье, лукавство. Это кто-то пытается раздуть скандал и, наверное, сделать хайп. Я пока не понимаю, кому это нужно, но хочу узнать, разобраться. Эти люди должны нести ответственность за такие слова», — сказала Бочкарева «360».

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Она предположила, что кто-то мог запустить этот слух, чтобы заставить ее оправдываться, возможно, из мести. Актриса подчеркнула, что найдет автора сплетни и привлечет к ответственности.

«Кто-то запустил такую ерунду, чтобы я оправдывалась. Мне смешно. Со времен „Счастливы вместе“ что только про меня не писали и не говорили. Я не скандальный человек. Я занимаюсь социальными проектами, воспитываю детей, снимаюсь в кино, играю в театре», — отметила Бочкарева.

Ранее телеканал РЕН ТВ сообщил, что Наталью Бочкареву остановили сотрудники ДПС из-за подозрительного поведения. На вопрос, нет ли у нее при себе наркотиков, она якобы ответила утвердительно. После этого она достала кокаин из трусов, передает издание.

Телеканал также сообщил, что в квартире артистки произвели обыск, но ничего не нашли. В отношении нее было якобы заведено уголовное дело о незаконном производстве, сбыте или пересылке наркотических средств. Бочкареву отпустили под подписку о невыезде.