Знаменитости 19 января 2024, 20:00 «Следите за ртом». Максим Фадеев — о покинувших Россию артистах Максим Фадеев посоветовал уехавшим из России артистам следить за своим ртом РИА «Новости»

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Продюсер Максим Фадеев посоветовал уехавшим из России артистам последить за собой и своим ртом. Таким мнением композитор поделился в беседе с kp.ru.

По словам Фадеева, он не понимает, почему уехавшие звезды продолжают оскорблять Россию. Их выступления сейчас активно отменяют за рубежом.

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«Все эти люди выступают только перед эмигрантами. Все их концерты на Западе отменяют только потому, что на них ходят или не ходят эмигранты», — пояснил он.

Продюсер считает, что уехавшие артисты не могут полноценно работать на Западе, ведь там их никто не знает.

«Среди них нет Бродского, Тарковского, Рахманинова или Барышникова. <…> А такие как Макаревич* и ему подобные лучше бы последили за собой, за своим ртом и за тем, что он произносит», — сказал он.

Также Фадеев назвал Макаревича* клоуном, который всюду рассуждает о своем величии. Композитор признался, что презирает лидера «Машины времени» за негативные высказывания о России.

Ранее власти Таиланда отменили концерты юмориста Максима Галкина* в Паттайе и Пхукете из-за жестких высказываний на тему политики.

*Макаревич и Галкин признаны Минюстом России иностранными агентами.