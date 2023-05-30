Знаменитости 30 мая 2023, 15:02 Слава сообщила, что вернулась домой спустя день после госпитализации Певица Слава решила продолжить лечение затяжного бронхита дома РИА «Новости»

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Певица Слава через сутки после экстренной госпитализации возвратилась домой. Там она продолжит лечение своего затяжного бронхита. Об этом артистка рассказала в своих соцсетях.

«Я уже дома. Извините, что заставила вас нервничать. Просто очень затяжной бронхит, который я переносила на ногах», — сказала она.

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Певица уточнила, что во время болезни работала в Турции. Она подтвердила, что ее госпитализировали накануне с высокой температурой.

«Я сбежала из больницы», — заявила Слава.

Она продолжит лечиться амбулаторно, врачи пообещали ей, что через два дня исполнительница уже встанет на ноги.

«Я человек на самом деле сильный, свою силу знаю. Буду работать, буду петь, потому что без работы я не могу», — заключила певица.

При этом Слава признала, что ранее все же переоценила свои силы. Она поблагодарила поклонников за их поддержку.

Администратор исполнительницы Николай Макаров рассказал в понедельник «360» о том, что ее забрали в больницу по причине плохого самочувствия. В частности, из-за поднявшейся температуры.