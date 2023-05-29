Эксклюзив 29 мая 2023, 16:22 «Плохо стало». Певица Слава попала в больницу Представитель Славы подтвердил ее госпитализацию РИА «Новости»

Читать 360tv в

Певица Анастасия Сланевская (Слава) оказалась в больнице, ей внезапно стало плохо. Ее администратор Николай Макаров сообщил «360», что у исполнительницы поднялась температура.

«Температура поднялась, плохо стало. Решили отвезти в больницу», — рассказал он.

Реклама

Макаров добавил, что Слава не долечилась, у нее была простуда. По данным издания Super, артистку тошнило, она кашляла. По некоторой информации, все родные певицы сейчас болеют. Однако Славе стало настолько плохо, что пришлось обратиться за экстренной помощью. Врачи заподозрили у нее воспаление легких.

Тем временем ее дочь — Александра Морозова — подтвердила информацию о болезни семьи. В частности, заболели ее супруг Андрей Дедов, сестра Тоня и сын Арсений. У всех наблюдаются насморк, кашель и другие признаки простуды. У сестры накануне поднималась температура. Об этом написало издание «Вокруг ТВ».

Морозова родила первенца 30 марта 2023 года. Слава после этого даже взяла небольшой отпуск, чтобы больше времени находится с дочкой и внуком.