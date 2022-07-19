«Скорблю со всеми». Актриса Олеся Железняк выразила соболезнования близким Русланы Писанки

Снимавшаяся в сериале «Сваты» актриса Олеся Железняк выразила соболезнования в связи с уходом из жизни ее партнерши по площадке — украинской актрисы и телеведущей Русланы Писанки. Об этом она заявила в беседе с «360».

«Скорблю со всеми», — сказала Железняк.

Свои соболезнования в Telegram-канале также выразил телеведущий Оскар Кучера.

«Умерла моя приятельница, украинская актриса Руслана Писанка. Ей было всего 56 лет. Она скончалась в Германии после тяжелой болезни. Царствие небесное», — написал он.

Российские телезрители запомнили Руслану Писанку по программе «Страна Советов», которая выходила на телеканале НТВ в 2003–2004 годах. На Украине Писанка работала ведущей прогноза погоды, а также вела реалити-шоу «Служебный романс» в паре с действующим президентом Украины Владимиром Зеленским.

Последние несколько лет актриса жила в Германии, где проходила лечение от тяжелого заболевания. Сегодня стало известно о ее смерти.