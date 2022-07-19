Звезда сериала «Сваты» умерла в Германии

Известная украинская актриса и телеведущая Руслана Писанка ушла из жизни в 56 лет. Об этом сообщил телеканал ТСН.

По данным источника, последние годы жизни актриса провела в Германии, где она проходила лечение от тяжелого заболевания. Писанка родилась в Киеве в 1965 году, в 1995 году она окончила режиссерский факультет Киевского государственного института культуры.

Широкому кругу зрителей Писанка известна по работе в качестве ведущей прогнозов погоды и реалити-шоу «Служебный романс», где она снималась вместе с нынешним президентом Украины Владимиром Зеленским.

Кроме этого, Писанка снималась в популярном сериале «Сваты» и картине «Ржевский против Наполеона», в котором главную роль исполнил Зеленский. Также в списке работ актрисы числятся картины «Три мушкетера», «Душка», «Такси для ангела» и другие.