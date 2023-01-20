Знаменитости 20 января 2023, 03:02 Скончался американский певец Дэвид Кросби Variety: американский певец Дэвид Кросби умер в возрасте 81 года Pxhere

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Ушел из жизни американский певец, автор песен и один из основателей рок-групп The Byrds и Crosby, Stills & Nash Дэвид Ван Кортленд Кросби. Об этом сообщило издание Variety со ссылкой на заявление жены певца. Кросби был 81 год.

Как сообщила вдова музыканта, певец скончался «после продолжительной болезни».

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«Хотя его больше нет с нами, его человечность и добрая душа будут продолжать направлять и вдохновлять нас. Его наследие будет продолжать жить благодаря его легендарной музыке. Мир, любовь и гармония всем, кто знал Давида и тех, к кому он прикасался», — сообщила жена погибшего.

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Дэвид Кросби также являлся участником группы Byrds с 1964 по 1967 год. Музыканта дважды включали в Зал славы рок-н-ролла. Первый раз это произошло в 1991 году в составе The Byrds, второй — в 1997 году в составе Crosby, Stills & Nash.

Помимо музыкальной карьеры, Кросби пробовал себя и в кино. Он известен зрителю по ролям в фильмах «Крюк» и «Громовое сердце». Кроме того, голосом Кросби говорят два персонажа в популярном американском мультсериале «Симпсоны».

В январе также стало известно о смерти британского гитариста Джеффа Бека. Он умер в возрасте 78 лет. Как говорится на официальной странице музыканта в Twitter, Бек ушел из жизни «после внезапного заражения бактериальным менингитом».