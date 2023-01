Знаменитости 12 января 2023, 03:16 Умер британский гитарист Джефф Бек Британский гитарист Джефф Бек скончался в возрасте 78 лет от бактериального менингита flickr

Читать 360tv в

Британский гитарист Джефф Бек умер в возрасте 78 лет. Сообщение о его смерти появилось на официальной странице музыканта в Twitter.

«От имени его семьи мы с глубокой печалью сообщаем новость о кончине Джеффа Бека. После внезапного заражения бактериальным менингитом он вчера мирно скончался. Его семья просит уединения, пока они переживают эту огромную потерю», — говорится в сообщении.

Реклама

Джефф Бек начал свою карьеру в рок-группе The Yardbirds. В 1967 году он собрал собственную группу The Jeff Beck Group. После 1972 года гитарист выступал преимущественно сольно.

Реклама

Творчество Бека повлияло на развитие хеви-метала, блюз-рока и стиля фьюжн. По версии журнала Rolling Stone, он занимает пятую строчку в списке 100 величайших гитаристов всех времен.

Последний альбом Джеффа Бека под названием «18» вышел в 2022 году. Он создал его вместе с актером и музыкантом Джонни Деппом. В альбом вошли две оригинальные композиции, написанные Деппом, и несколько кавер-версий песен The Beach Boys, The Velvet Underground, The Everly Brothers и других групп.