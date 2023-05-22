Эксклюзив 22 мая 2023, 16:52 Скончалась актриса фильма «Гостья из будущего» Мария Стерникова Источник «360»: актриса «Гостьи из будущего» Мария Стерникова скончалась в ночь на 21 мая Официальный сайт мероприятия / человека / коллектива /ведомства

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В Москве на 80-м году жизни умерла актриса фильма «Гостья из будущего» Мария Стерникова. Об этом «360» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

По его данным, бригаду медиков на помощь артистке вызвали еще 20 мая, около 22 часов по московскому времени. Прибывшие на место врачи констатировали смерть Стерниковой.

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Как сообщил Telegram-канал «МК: срочные новости», актриса умерла в своей квартире на Зоологической улице в столице.

Стерникова известна по роли медсестры Шурочки из советского фильма «Гостья из будущего». Она же мать российского актера театра и кино Александра Носика.

Артистка скончалась через несколько дней после дня рождения — 18 мая ей исполнилось 79 лет.

В последние годы Стерникова страдала потерей памяти. В ноябре 2019 года она потерялась, отправившись на прогулку. Актриса была на улице в сопровождении своей помощницы и питомца. Пока сиделка отвлеклась, артистка ушла без телефона и документов. Спустя сутки ее нашли.

Стерникова училась в Школе-студии МХАТ, которую окончила в1965 году. Сразу после этого актриса попала в кино и снялась в фильмах «Мимо окон идут поезда» и «Нежность».