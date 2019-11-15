Пропавшую маму актера Александра Носика нашли

Пропавшую в Москве актрису Марию Стерникову, нашли в больнице. Об этом «360» сообщила официальный представитель ее сына, актера Александра Носика, Кира Железняк.

Она отметила, что женщина ничего не помнит. О ее состоянии не сообщается.

Сам сообщил, что 14 ноября в Москве пропала его мама, бывшая актриса Мария Александровна Стерникова. Женщине 75 пять лет, и она страдает от болезни Альцгеймера.

Мария Александровна была на прогулке в компании своей помощницы и питомца. Сиделка отвлеклась на пару минут из-за собачки, а когда вернулась, женщина уже успела куда-то уйти.

Дорогу домой женщина найти не могла, поэтому ее тут же начали искать. Проблема заключалась в том, что у нее не было с собой, ни телефона, ни документов. Сначала поисками занимался сын, сиделка и их знакомые, а после к ним присоединилась полиция. Александр Носик также попросил помощи найти мать у своих подписчиков в личном блоге.

Стерникова около 30 лет работала в Малом театре, снималась в кино. Ее первой известной работой стала роль Лены в мелодраме «Нежность».