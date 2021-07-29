Скарлетт Йоханссон подала в суд на компанию Disney из-за «Черной вдовы»

Актриса Скарлетт Йоханссон, которая сыграла главную роль в фильме «Черная вдова» по мотивам комиксов Marvel, подала иск в суд к компании Disney. Как сообщило издание The Wall Street Journal, артистке не понравилось, что компания запустила показ фильма на стриминговой платформе вместе с кинотеатрами.

По данным издания, актриса заключила соглашение с Marvel Entertainment. Оно гарантировало, что премьера пройдет только в кинотеатрах. Часть от выручки билетов должна войти в гонорар Йоханссон.

«Disney намеренно вынудила Marvel нарушить соглашение без какого-либо обоснования, чтобы не дать госпоже Йоханссон в полной мере реализовать выгоду от ее сделки с Marvel», — приводит издание выдержку из иска киноактрисы.

По мнению экспертов, это дело может стать очень резонансным. В последнее время компании чаще сотрудничают со стриминговыми платформами, а не с кинотеатрами. Такой поворот в индустрии приводит к тому, что всемирно известные актеры начали терять свои гонорары. Ведь именно доход из кинотеатров во многом обеспечивал большие заработки звезд.

Премьера фильма о Черной вдове состоялась в США 9 июня. Фильм сразу стал популярным у зрителей. Только в Америке он уже собрал больше 156 миллионов долларов. Примерно такую же сумму кинолента собрала в других странах.

Ранее СМИ сообщили, что под суд в Испании может пойти известная колумбийская певица Шакира. Она долго жила со своим возлюбленным в Барселоне, и это накладывает на нее некоторые обязательства. По испанским законам, артистка должна была платить в государственную казну налоги — причем, даже на заработки в других странах. Официальных комментариев от представителей Шакиры пока не поступало.