Колумбийская певица Шакира может оказаться на скамье подсудимых в Испании из-за возможного уклонения от уплаты налогов. Такую информацию опубликовала газета El País.

По данным журналистов, известная во всем мире звезда не сможет избежать суда, если сама не решит пойти на сделку с обвиняющей ее стороной. Расследование длилось три года. Судья решил, что у него достаточно оснований для приглашения Шакиры в суд. Прокуратура Испании подозревает знаменитость сразу в шести налоговых преступлениях.

Шакира уже давала показания в испанском суде в июне 2019 года. Ее подозревали в том, что она не уплатила налоги за период 2012–2014 годов. Общая сумма, о которой идет речь, составляет около 14,5 миллиона евро.

Претензии из Испании возникли к колумбийской певице потому, что с 2011 года она проживала в Каталонии с защитником футбольного клуба «Барселона» Жераром Пике. По испанским законам, если человек живет в стране дольше шести месяцев, он становится ее налоговым резидентом. Значит, он обязан платить налоги на все свои доходы. Даже на те, которые получены в других странах.

Звезде мирового уровня Шакире сейчас 44 года. Она прославилась не только как певица, но и как автор собственных песен, хореограф, танцовщица, продюсер и модель. Ее часто называют самой успешной латиноамериканской артисткой. Шакира уже заслужила звезду на знаменитой «Аллее Славы» в Лос-Анджелесе.

Ранее стало известно, что Шакира продала права на свои песни одной из британских компаний. Артистка объяснила, что после выхода композиций в свет они принадлежат не только ей, но и всем, кому они понравились.