Знаменитости 29 февраля 2024, 03:32 Скандалы назвали причиной невостребованности Татьяны Васильевой Кинокритик Деменцова: актриса Татьяна Васильева теряет талант на фоне скандалов РИА «Новости»

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Народная артистка России Татьяна Васильева часто снимается в различных ток-шоу, иногда ее можно увидеть на театральной сцене. Последние несколько лет в карьере актрисы не было каких-либо заметных ролей в фильмах, рассказала изданию «Страсти» кинокритик и искусствовед Эмилия Деменцова.

По мнению эксперта, именно скандальные ток-шоу стали причиной творческих неудач Васильевой. Артистка слишком увлеклась тем, что «делает тайное явным», ведь это помогало ее имени чаще мелькать в заголовках СМИ.

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«Множество скандальных заявлений Васильевой о подробностях своей личной жизни, нападки на людей бросают тень на любимую многими актрису и не способствуют появлению новых ролей», — отметила Деменцева.

Она добавила, что Васильева до сих пор способна сыграть хорошие роли. Поэтому зрителям было бы приятно увидеть ее на сцене или большом экране.

Актриса Татьяна Васильева ранее рассказала, что не пренебрегала помощью хирургов для улучшения своей внешности. Однажды у нее случилось осложнение после пластической операции. Перед процедурой артистка выпила много лекарств из-за болезни, что привело к печальным последствиям.