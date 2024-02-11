Знаменитости 11 февраля 2024, 05:47 «Лицо резала». Татьяна Васильева рассказала, на какие жертвы пошла ради красоты Актриса Васильева заявила, что делала ботокс и колола филлеры для омоложения РИА «Новости»

Читать 360tv в

Актриса Татьяна Васильева не скрывает, что обращалась к хирургам и косметологам для улучшения своей внешности. В программе «Хватит слухов!» она рассказала, как борется с морщинами в свои 76 лет.

«Все делала — лицо резала. Все, что сейчас есть, все делаю — филлеры, нитки, ботокс. Просто меня шокируют цифры, которые кто-то произносит в мой адрес (возраст — прим. ред), это многовато. Но к этому я привыкла. Я себе, детям говорю, чтобы они забывали о том, сколько мне лет», — заявила Васильева.

Реклама

Однажды у звезды случилось осложнение после пластической операции. Перед процедурой она заболела, поэтому выпила много лекарств. Но оказалось, препараты в день операции принимать нельзя. Из-за этого у артистки началось кровотечение.

«Первое, что я услышала, когда очнулась: врач меня страшно ругал», — заявила актриса.

Ранее хирург Мадина Байрамукова предположила, что Татьяне Васильевой делала круговую подтяжку лица и блефаропластику. Эксперт отметила, что артистка делала косметологические процедуры в то время, когда это еще не было таким популярным.