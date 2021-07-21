Обстоятельства и причины скандала с избиением сына Стаса Пьехи выясняет Следственный комитет, заявил адвокат Сергей Жорин. По словам юриста, сначала проверку проводила полиция, но потом материалы забрал СК.

Жорин представляет интересы семьи Пьехи. Он уточнил, что сын певца сейчас находится в больнице под присмотром врачей. По его словам, у ребенка диагностировали черепно-мозговую травму, ушибы и гематомы, сообщил ТАСС.

«Уголовное дело пока не возбуждено, а проверку проводит Следственный комитет по Выборгу», — добавил он.

В ведомстве официально это пока не подтверждали.

Конфликт произошел в коттеджном поселке Рощино под Санкт-Петербургом. Мать ребенка рассказала, что их соседка, жена футбольного арбитра Владислава Безбородова, схватила ее сына за руку и грубо швырнула на землю, потому что он якобы проткнул карандашом ее надувной бассейн.

На кадрах, которые опубликовала возмущенная мать пострадавшего мальчика, видно, как супруга арбитра утверждает, что бабушку ребенка она вообще готова была бы «грохнуть».