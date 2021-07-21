Избившая сына Стаса Пьехи женщина заявила о желании «грохнуть» его бабушку

Жена футбольного арбитра Владислава Безбородова, избившая сына Стаса Пьехи, заявила, что хотела бы убить бабушку ребенка. Видео, на котором женщина кричит об этих намерениях и отстаивает свою правоту, опубликовала в Instagram мать пострадавшего мальчика Наталья Горчакова.

Жена Безбородова считает свой поступок нормальным и адекватным, потому что никто, по ее мнению, не должен портить чужое имущество. При этом она уточнила, что не ударила ребенка, а схватила рукой и швырнула его на пол.

«Бабушку вообще надо было грохнуть», — добавила она.

При этом супруга арбитра уточнила, что ее дети неприкосновенны и за них она ударит кого угодно.

По словам Горчаковой, ее мать, которая пыталась заступиться за ребенка, тоже пострадала от рук нападавшей.

«Мадам Безбородова попыталась ударить мою маму в шею, та закрылась рукой и получила удар такой силы, что сейчас не может ею шевелить», — пожаловалась она.

Горчакова добавила, что переживает из-за того, что устроившая расправу соседка может уйти от ответственности из-за положения своего мужа.

Конфликт, во время которого пострадал сын Стаса Пьехи, произошел накануне в коттеджном поселке Рощино в пригороде Санкт-Петербурга. Жена Безбородова посчитала, что сын певца якобы проткнул карандашом ее надувной бассейн. По словам очевидца, за это она схватила ребенка за руку и швырнула на землю.

После случившегося мальчика пришлось вести в больницу. Там у него выявили сотрясение мозга и многочисленные травмы. Семья собирается устроить судебное разбирательство. Представлять их интересы будет адвокат Сергей Жорин. Он заявил, что видео конфликта будет передано правоохранителям, а степень вреда, который нанесли ребенку и его бабушке, установит судебно-медицинская экспертиза.