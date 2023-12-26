Знаменитости 26 декабря 2023, 07:39 СК не стал возбуждать дело о фейках про ВС РФ в отношении Пугачевой и Галкина Anatoly Lomohov/Russian Look/globallookpress

Читать 360tv в

Следственный комитет России не нашел оснований для возбуждения уголовного дела о фейках о ВС РФ в отношении певицы Аллы Пугачевой и шоумена Максима Галкина*. Об этом журналистам рассказали в правоохранительных органах.

Материалы вернули обратно в главное управление МВД по Москве, написала «Лента.ру».

Реклама

Следователи проверяли на фейки о российской армии размещенную Пугачевой в Сети информацию, какую именно — не указывается. В отношении ее супруга проверка проходила после публикации видеозаписи с заведомо ложными данными об обстреле жилого дома в Одессе. Кроме того, изучались слова Галкина* о ВС России и ее правительстве. Оснований для возбуждения уголовного дела не обнаружили. О том, приняли ли какие-то другие решения по упомянутым материалам, ничего не известно.

Ранее Максим Галкин* опубликовал фото с женой из ресторана, предположительно израильского, — супруги отметили 12-ю годовщину свадьбы 24 декабря.

* Максим Галкин — признан иностранным агентом на территории России.