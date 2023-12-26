Знаменитости 26 декабря 2023, 01:45 Стало известно, как Пугачева и Галкин отметили никелевую свадьбу Пугачева и Галкин отметили 12-летнюю годовщину свадьбы в ресторане РИА «Новости»

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Певица Алла Пугачева и шоумен Максим Галкин* отметили 24 декабря годовщину свадьбы. Пара узаконила свои отношения 12 лет назад. Знаменательное событие звезды отметили в ресторане. Фото с мероприятия опубликовал сам юморист в Instagram**.

На опубликованном снимке супруги сидят за столом и держат бокалы в руках, предположительно, чокаясь. Пугачева смотрит с умилением на мужа, а тот широко улыбается ей в ответ. Певица облачилась в белый вязаный свитер и светлую кепку, а Галкин* надел кардиган того же цвета и серую кофту под него.

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Предположительно, снимок сделали в Израиле. Ранее появилась информация, что пара вернулась в еврейское государство на юбилей друга — музыканта Андрея Макаревича*.

* Максим Галкин и Андрей Макаревич признаны иностранными агентами на территории России.

* Instagram — соцсеть принадлежит признанной в России экстремистской организации Meta и запрещена.