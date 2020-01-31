Исполнитель рассказал, что «и не собирался въезжать», поэтому запретом не слишком расстроен.

«Они сами назначают концерты, сами запрещают. Я к этому никакого отношения не имею. Что сделать? Сейчас не время, будем ждать, когда политическая атмосфера позволит. Нам, к счастью, есть где работать. Воспринимаем и переживаем трудности по мере их поступления. Запретили — и всего им доброго», — заявил Сюткин.

Въезд в страну исполнителю запретили в середине января после его высказывания о «целесообразности» присоединения Крыма к России. Певец выразил такое мнение в эфире одного из Российских каналов.

Свой вердикт Служба Безопасности Украины озвучила в Telegram-канале и соцсетях.

Сюткин должен был дать в Киеве концерт 27 апреля, но из-за запрета ему пришлось отменить выступление. Кроме него санкциям подвергся певец Александр Серов, который планировал выступить 23 марта.