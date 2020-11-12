Сюткин заявил, что размер его пенсии «не производит фурора»

Певец Валерий Сюткин стал еще одним представителем российского шоу-бизнеса, который высказался о пенсиях. Он заявил, что получаемые им от государства выплаты «не производят фурора».

«Я оформил и получаю пенсию, величина которой не производит фурора», — заявил Сюткин изданию «Антенна-Телесемь».

Музыкант при этом подчеркнул, что не жалуется, а лишь «констатирует факт». По его словам, в свои 62 года он продолжает работать, чтобы обеспечивать семью. Сюткин отметил, что является главным добытчиком для родных. Для него это большой стимул, чтобы трудиться дальше. Певец добавил, что его творческая деятельность позволяет ему достойно содержать близких.

Тем более, что в семье артиста летом случилось пополнение. Сюткин и его 45-летняя супруга Виола вновь стали родителями. У них родился сын Лео. Это четвертый ребенок музыканта.

Ирина Понаровская недавно обратилась в суд, чтобы добиться повышения своей пенсии. Она потребовала включить в ее трудовой стаж период работы в Краснодарской филармонии и в связи с этим пересчитать размер выплат.