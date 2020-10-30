Певица Понаровская через суд решила добиться повышения пенсии

Эту информацию порталу подтвердили в ПФР. Артистка потребовала главное управление Пенсионного фонда РФ №10 по городу Москве и Московской области включить в ее общий трудовой стаж период работы в Краснодарской филармонии и в связи с этим пересчитать размер пенсии.

Понаровская выступала в филармонии с 10 августа 1982 года по 1 апреля 1983 года. Там она пела вместе с мужем Вейландом Родом в собственном коллективе. В Краснодарской филармонии в свое время начинали Николай Расторгуев, Александр Серов, Игорь Матвиенко, Сергей Мазаев.

Издание считает, что на такой шаг с пересчетом размера пенсии певицу могла подтолкнуть экономическая ситуация. По данным портала, Понаровская планировала вернуться на сцену в 2020 году. Однако пандемия смешала все планы.

Ранее многие российские артисты жаловались на относительно невысокую пенсию и заявляли, что только на нее не могли быть жить. Вдова Николая Караченцова Людмила Поргина заявила, что ее бы устроила пенсия в размере 150 тысяч рублей в месяц.