Знаменитости 12 февраля 2024, 15:16 Сильвестр Сталлоне назвал преемника на роль Рэмбо Сильвестр Сталлоне заявил, что хочет увидеть Райана Гослинга в роли Рэмбо

Читать 360tv в

Известный голливудский актер Сильвестр Сталлоне признался, что хочет увидеть Райана Гослинга в качестве своего преемника на роль культового персонажа Рэмбо. Об этом он рассказал в эфире вечернего шоу комика Джимми Фэллона.

Сталлоне объяснил, что пришел к такому выводу после личного общения с Гослингом.

Реклама

«Райан говорил, что с Рэмбо у него много общего. Я подумал, что это интересно. Если передам эстафету в качестве исполнителя роли, то человеку, который любит персонажа», — сказал артист.

Сталлоне подчеркнул, что он и Гослинг являются полными противоположностями, так как Райан «слишком хорош собой».

Ветеран войны по Вьетнаме Джон Рэмбо является главным героем франшизы о борце за справедливость. Фильмы сняли по мотивам романов писателя Дэвида Морелла, Сталлоне сыграл эту роль.

Ранее стало известно, что Сталлоне вернется к роли спасателя во второй части фильма «Скалолаз».