Знаменитости 02 мая 2023, 15:54 Сильвестр Сталлоне вновь предстанет в роли спасателя во второй части фильма «Скалолаз»

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Голливудский актер Сильвестр Сталлоне вновь предстанет перед фанатами в роли спасателя Гейба Уокера в продолжении боевика 1993 года «Скалолаз». Об этом написало издание Deadline со ссылкой на источник.

В качестве режиссера проекта выступит Рик Роман Во, известный по фильмам «Преступник», «Выстрел в пустоту». Продюсерами станут Нил Мориц и Тоби Джаффе, сообщил RT.

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Первая кинокартина «Скалолаз» вышла в 1993 году и собрала в прокате более 255 миллионов долларов.