26 февраля 2024, 12:13
«Сила моя со мной». Успенская исполнила песню на слова Марии Захаровой
Певица Любовь Успенская исполнила песню, слова которой написала Мария Захарова
Российская певица Любовь Успенская исполнила песню, слова для которой написала официальный представитель МИД Мария Захарова. На своей странице в Telegram-канале дипломат опубликовала видео с выступления артистки.
Песня под названием «Сила моя со мной» прозвучала на концерте в честь 70-летия артистки в «Крокус Сити Холл». Она впервые исполнила композицию. И именно с нее и начала свой концерт.
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«А у нас премьера. Юбилейный концерт Любы Успенской начался с песни „Сила моя со мной!“. Слова вашей покорной», — написала Захарова.
Сама Успенская объявила со сцены, что автором слов выступила дипломат. Артистка отметила, что всегда отдавала всем все сердце.
Песня, как призналась она, стала гимном всех ее прожитых лет и творчества. Но также, по ее словам, композиция олицетворяет Россию, которая каждый раз преодолевает «коварные вызовы, сохраняя свою силу, идет вперед».
В интервью РИА «Новости» Захарова отметила, что во время разговора с Успенской прозвучала фраза — «сила моя со мной». Она и стала основой для написания песни. Дипломат подчеркнула, что композиция отражает «всех нас и Россию».
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