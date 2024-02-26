Знаменитости 26 февраля 2024, 12:13 «Сила моя со мной». Успенская исполнила песню на слова Марии Захаровой Певица Любовь Успенская исполнила песню, слова которой написала Мария Захарова РИА «Новости»

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Российская певица Любовь Успенская исполнила песню, слова для которой написала официальный представитель МИД Мария Захарова. На своей странице в Telegram-канале дипломат опубликовала видео с выступления артистки.

Песня под названием «Сила моя со мной» прозвучала на концерте в честь 70-летия артистки в «Крокус Сити Холл». Она впервые исполнила композицию. И именно с нее и начала свой концерт.

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«А у нас премьера. Юбилейный концерт Любы Успенской начался с песни „Сила моя со мной!“. Слова вашей покорной», — написала Захарова.

Сама Успенская объявила со сцены, что автором слов выступила дипломат. Артистка отметила, что всегда отдавала всем все сердце.

Песня, как призналась она, стала гимном всех ее прожитых лет и творчества. Но также, по ее словам, композиция олицетворяет Россию, которая каждый раз преодолевает «коварные вызовы, сохраняя свою силу, идет вперед».

В интервью РИА «Новости» Захарова отметила, что во время разговора с Успенской прозвучала фраза — «сила моя со мной». Она и стала основой для написания песни. Дипломат подчеркнула, что композиция отражает «всех нас и Россию».