Знаменитости 24 февраля 2024, 22:45 Захарова рассказала предысторию написания слов к песне Успенской Захарова рассказала предысторию написания текста песни «Сила моя со мной» РИА «Новости»

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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала о предыстории написания текста песни «Сила моя со мной», которую исполнила Любовь Успенская. Об этом дипломат сообщила в интервью РИА «Новости».

Презентация сингла состоялась в субботу на концерте певицы.

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По словам Захаровой, стихи стали ответом на просьбу исполнительницы открыть юбилейный концерт песней, в которой бы говорилось «о самом главном в ее жизни».

При этом фраза Успенской во время состоявшегося между ними разговора «сила моя со мной» стала стержневой для создания текста.

«На нее были нанизаны эмоции и переживания женщины, которая прошла через многие жизненные трудности и ответившая на вызовы судьбы», — подчеркнула Захарова.

Дипломат добавила, что «эта песня про всех нас и про Россию».

Ранее сообщалось, что Филипп Киркоров обвинил Любовь Успенскую в том, что она своими заявлениями якобы попыталась опорочить его честь и достоинство. Певец потребовал взыскать с нее 10 миллионов рублей.