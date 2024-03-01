Знаменитости 01 марта 2024, 05:55 «Сияю каждый день». Экс-возлюбленная Харламова уехала в США с коллегой Актриса Ковальчук после разрыва с Харламовым уехала в США с коллегой Ценевым РИА «Новости»

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Бывшая возлюбленная комика Гарика Харламова Катерина Ковальчук поделилась в социальных сетях фотографиями из поездки в США, где она путешествует со своим новым избранником и коллегой Владиславом Ценевым. Об этом сообщило издание StarHit.

Поклонники узнали о расставании Харламова и Ковальчук в начале этого года. Комик заявил, что он снова свободен, но без подробностей.

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Ковальчук тем временем в своем личном блоге опубликовала несколько снимков, на которых она танцевала, смеялась и флиртовала с Ценевым. При этом неизвестно, какие отношения между актерами — дружеские или романтические.

«Я сияю каждый день, иногда даже намеренно себя заставляю, потому что решила во что бы то ни было — улыбаться», — написала артистка в блоге.

Ранее издание The Voice сообщило, что актер Бен Аффлек может развестись с Дженнифер Лопес из-за ее чрезмерной откровенности. Ему не нравится, что она выставила личную жизнь напоказ, полагая, что ее нужно скрывать от публики.