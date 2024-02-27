Знаменитости 27 февраля 2024, 14:52 Бен Аффлек может развестись с Дженнифер Лопес из-за ее откровенности Бен Аффлек выразил недовольство чрезмерной откровенностью Дженнифер Лопес Billy Bennight / AdMedia / Global Look Press

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Актер Бен Аффлек рассказал, что переживает из-за повышенного внимания к его браку с певицей Дженнифер Лопес. Он считает, что ажиотаж вокруг них может навредить паре на фоне премьеры фильма жены. Об этом сообщило издание The Voice.

Актер отметил, что он обеспокоен тем, как публика воспримет новый документальный фильм его возлюбленной «Величайшая история любви, о которой никогда не рассказывали», который повествует о пути артистов друг к другу.

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Несмотря на свою публичную поддержку, звезда Голливуда не понимает, почему 54-летняя актриса потратила более 20 миллионов долларов, чтобы выставить личную жизнь напоказ.

Вместе с тем он заявил, что всегда считал личные вещи священными и скрытыми от других. Однако в ленте можно увидеть, как Дженнифер Лопес делится любовными письмами Аффлека. Сам он скептически относится к этому.

«Бен очень любит Джей Ло и в некоторой степени знал, на что ввязывается. Но он боится, что, выставляя так много себя напоказ, Джей Ло просто открывает их для слишком большого общественного внимания, и это исторически не помогло их отношениям — вовсе нет», — отметил инсайдер.

Ранее стало известно, что певица Дженнифер Лопес впервые за пять лет отправится в тур.