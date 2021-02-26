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    26 февраля 2021, 13:31

    СМИ: Шварценеггеру предложили сняться в продолжении саги о Терминаторе

    Полина Петрова

    Голливудский инсайдер Дэниел Рихтман сообщил, что американскому актеру Арнольду Шварценеггеру предложили исполнить роль злодея в седьмой части научно-фантастического фильма о Терминаторе, написал «ПолитЭксперт».

    СМИ: Шварценеггеру предложили сняться в продолжении саги о Терминаторе

    Источник отметил, что решение о съемках фильма может быть принято из-за коммерческого интереса, так как последние картины проекта были провальными. Зрителям не понравился шестой фильм саги «Терминатор: темные судьбы».

    Как сообщило издание We Got This Covered, эту часть франшизы могут сделать в жанре ужасов.