СМИ: Шварценеггеру предложили сняться в продолжении саги о Терминаторе

Голливудский инсайдер Дэниел Рихтман сообщил, что американскому актеру Арнольду Шварценеггеру предложили исполнить роль злодея в седьмой части научно-фантастического фильма о Терминаторе, написал «ПолитЭксперт».

Источник отметил, что решение о съемках фильма может быть принято из-за коммерческого интереса, так как последние картины проекта были провальными. Зрителям не понравился шестой фильм саги «Терминатор: темные судьбы».

Как сообщило издание We Got This Covered, эту часть франшизы могут сделать в жанре ужасов.