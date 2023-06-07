Знаменитости 07 июня 2023, 04:48 Шварценеггер рассказал, как сообщил жене о сыне от домработницы Шварценеггер признался, что рассказал жене о сыне от домработницы на приеме у психолога РИА «Новости»

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Известный актер Арнольд Шварценеггер рассказал о том, как сообщил бывшей супруге Марии Шрайвер, что у него есть внебрачный сын от домработницы. Об этом написало Daily Mail.

Как отметил Шварценеггер тогда они с Марией раз в неделю посещали семейные консультации.

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«Однажды психолог сказал: „Я думаю, сегодня Мария хочет быть очень конкретной в чем-то. Она хочет знать, являетесь ли вы отцом Джозефа“. Тогда я подумал, что мое сердце остановилось, а потом просто сказал правду: „Да, Мария, Джозеф — мой сын“, — вспомнил голливудский актер.

По словам Шварценеггера, его экс-супруга была «раздавлена» этой новостью. Актер также заметил, что сам не сразу понял, что родившийся в 1996 году ребенок домработницы может быть его родным сыном.

Актер продолжает винить себя за то, что причинил Шрайвер много боли.

Ученые из Университета Джонса Хопкинса пришли к выводу, что женатые люди не сожалеют об изменах. По их мнению, удовлетворение перевешивает возможные риски. В исследовании преимущественно участвовали мужчины среднего возраста. Большинство из них заявили о глубокой любви ко второй половинке и об отсутствии серьезных проблем в отношениях.