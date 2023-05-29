Общество 29 мая 2023, 04:17 Сексологи раскрыли причину измен в отношениях Archives of Sexual Behavior: женатые люди изменяют даже при хороших отношениях в браке Pxhere

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Женатые люди не сожалеют об изменах. По их мнению, удовлетворение перевешивает возможные риски. К такому выводу пришли ученые из Университета Джонса Хопкинса. Результаты их исследования опубликовали в журнале Archives of Sexual Behavior.

Авторы исследования опросили почти 2000 пользователей сайта Ashley Madison. Это популярный ресурс для ищущих внебрачные связи людей. Изменяли своим женам и постоянным партнершам от 20 до 25% женатых мужчин и от 33 до 50% состоящих в отношениях молодых людей.

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Большинство изменяющих мужчин и женщин не сожалеют о содеянном. По их мнению, внебрачные связи приносят сексуальное и эмоциональное удовлетворение. В опросе преимущественно участвовали мужчины среднего возраста. Большинство из них заявили о глубокой любви ко второй половинке и об отсутствии серьезных проблем в отношениях.

При этом около половины участников исследования признались, что не были сексуально заинтересованных в своих партнерах. Основной причиной измен, фактически, была названа сексуальная неудовлетворенность. Авторы исследования пришли к выводу, что иногда люди изменяют, даже если их отношения хорошие.

Коуч и психолог Александра Метальникова ранее заявила, что измена — это дело двоих людей в браке и не стоит выносить ее на всеобщее обсуждение.