Знаменитости 29 мая 2023, 15:59 «Шуточная история». Представитель певца Shaman пояснил идею скандального клипа Представитель певца Shaman пояснил, что клип на песню «Мед» — ирония и шуточная история РИА «Новости»

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Певец Shaman (настоящее имя — Ярослав Дронов) в своем клипе на песню «Мед» поиронизировал над собой. Так руководитель пресс-службы музыканта Антон Коробков-Землянский объяснил «Подъему» идею создания ролика.

По задумке клипа Shaman женится на сотне невест. Поклонники артиста увидели в этом пропаганду многоженства. Но Коробков-Землянский отметил, что ролик должен был стать подарком артиста всем своим поклонницам. По его мнению, сюрприз удался. Об этом говорят просмотры на YouTube, утончил представитель певца.

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«Уверен, всем зрителям понятно, что это — шуточная история. Гротеск подчеркивает открывающая и финальная сцена с Андреем Малаховым», — отметил он.

Коробков-Землянский пояснил, что популярный телеведущий как бы сделал происходящее на экране одной историй, которые происходят в его ток-шоу. Кроме того, так сам Shaman поиронизировал над собой и над стереотипным образом звезды шоу-бизнеса, который сложился в нашем обществе, добавил его представитель.

Недавно фермер из Нижегородской области с помощью трактора сделал на поле надпись «Я русский». В беседе с «360» мужчина рассказал, что на этот поступок его вдохновила одноименная песня артист Shaman.