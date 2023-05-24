Эксклюзив 24 мая 2023, 23:05 Нижегородский фермер при помощи трактора написал на поле «Я русский» Фермер из Арзамаса Щелоков рассказал об идее сделать надпись «Я русский» на поле трактором «ВКонтакте»

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Огромная надпись «Я русский» появилась на поле в Арзамасском районе Нижегородской области. Ее при помощи трактора сделал местный фермер Николай Щелоков. В беседе с «360» он признался, что идея пришла к нему в голову во время рабочего перерыва.

По его словам, все получилось достаточно спонтанно. Просто во время передышки настроение продолжать работу пропало, поэтому он решил сделать на поле надпись, вдохновившись популярным хитом.

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«Долго думал, что написать. Но услышал песню Shaman „Я русский“ и решил сделать такую надпись. Песня отлично подошла», — заявил Щелоков.

Фермер подчеркнул, что первую линию на поле провел по навигатору, которым оснащен трактор. Остальное все нарисовал на глаз.

«Заглавная [буква] получилась в 120 метров, остальные по 75 метров. Все сделал так ровно, что даже сам удивился. Просто повезло», — признался он.

Весь процесс работы он снял при помощи своего знакомого, который предоставил квадрокоптер. Из полученных кадров он сделал клип, который опубликовал на своей странице во «ВКонтакте».

В СМИ появилась информация, что полиция начала проверку этого видео. Запуски беспилотников в Нижегородской области запретили еще осенью прошлого года. Щелоков заявил, что пока претензий от правоохранителей не получал.

«То, что пишут это или неправда или меня пока не нашли. Хотя я не прячусь и везде говорю, свою фамилию и как меня зовут. Выпишут штраф — оплачу, меня это не пугает. Я ничего плохого не сделал», — подчеркнул он.

Фермер добавил, что мог написать на поле все, что угодно. Но так как он считает себя патриотом России, то решил так выразить свою позицию.