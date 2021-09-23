Шульская ушла из академии Плющенко

Фигуристка Валерия Шульская ушла из академии Евгения Плющенко. Об этом сообщило издание INC-News со ссылкой на Instagram академии.

На странице одна из подписчиц спросила об уходе фигуристки.

«У нас не тренируется больше», — ответили ей.

Более 890 тысяч пользователей подписались в Instаgrаm на аккаунты сына двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко Александра. Такое количество фолловеров сделало Гном Гномыча самым популярным действующим фигуристом в соцсети.