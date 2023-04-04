Знаменитости 04 апреля 2023, 04:44 Шуфутинский признался, что хочет петь о любви «Известия»: Шуфутинский хочет петь о любви, несмотря на «календарный» возраст РИА «Новости»

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Российский исполнитель Михаил Шуфутинский признался на пресс-конференции в МИЦ «Известия», что чувствует себя молодым и хочет петь о любви. Свой возраст певец считает потрясающим.

«Я ощущаю себя в таком потрясающем возрасте, что ты можешь говорить, о чем хочешь и с тем, с кем ты хочешь. Все меньше и меньше обращаешь внимания, кто тебе что скажет и что о тебе подумает. Но зато ты все больше внимания обращаешь на красивых женщин. У меня красивая жена. Поэтому в таком возрасте хочется петь о любви», — заявил исполнитель.

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Шуфутинский добавил, что не будет менять образ и сбривать бороду, иначе жена «перестанет любить и узнавать». Певец рассказал, что пришлось избавиться от небольшой части волос на лице, так как проиграл в карты «девочкам из балета». Шуфутинский отметил, что хоть его и простили, но с некоторой растительностью пришлось расстаться.

Певец подчеркнул, что развиваться его побуждают концерты, мероприятия и корпоративы, на которых он заряжается энергией.

В начале марта стало известно, что певец упал на льду и получил травмы. Шуфутинский некоторое время провел в кресле-каталке. При этом артист не стал отменять запланированные концерты и обещает выступить в апреле в Москве.