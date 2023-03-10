Знаменитости 10 марта 2023, 03:01 «Сижу дома на кресле-каталке». Михаил Шуфутинский разбился на льду Певец Михаил Шуфутинский разбился на льду РИА «Новости»

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Певец Михаил Шуфутинский упал на льду и получил серьезные травмы. Об этом сообщил сайт «Аргументы и факты».

Артист рассказал, что упал спиной на лед, в результате чего разбил копчик и потянул мышцу на ноге. Кроме этого, медики заподозрили у него проблемы с мениском.

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«Боли то утихают, то вдруг начинает плечо болеть, еще что-нибудь. Поэтому дома сижу на специальной подушке на кресле-каталке», — поделился Шуфутинский.

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Несмотря на полученные травмы, артист, которому в апреле исполнится 75 лет, продолжает выступать. Он дал большой концерт в Рязани в рамках своего юбилейного тура. Запланированный на 18 апреля концерт в Москве, певец так же не собирается отменять.

В январе Шуфутинский попал под санкции Украины. Помимо него, в черный список внесли еще 118 человек, среди которых много звезд эстрады: Лолита Милявская, Филипп Киркоров, Клава Кока и другие. Ограничения предполагают блокировку их активов и полное прекращение коммерческих операций с их участием.