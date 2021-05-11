Российская фигуристка и двукратная чемпионка Европы Евгения Медведева приняла участие в шоу «Ты — топ-модель», которое выходит на канале ТНТ.

На проект 21-летняя спортсменка была приглашена в качестве специального гостя. Медведева пообщалась с участницами шоу, а также провела для девушек зарядку и обсудила с ними правильное питание.

Трехминутный ролик с участием Медведевой в шоу был опубликован на фан-странице спортсменки team.moonbear в Instagram.

Отец Евгении Медведевой бизнесмен Арман Бабасян несколько месяцев назад рассказал, почему дочь отказалась от его фамилии. Мать спортсменки Жанна Девятова вышла замуж за Бабасяна, но после рождения дочери пара развелась. Однако бывшие возлюбленные смогли сохранить хорошие взаимоотношения.

На детских турнирах Евгения выступала под фамилией отца. Позже она взяла девичью фамилию бабушки по материнской линии. Это было сделано, чтобы не обижать никого из родителей. Впервые широкая общественность узнала о спортсменке, когда она уже носила фамилию Медведева.