Отец Медведевой рассказал, почему фигуристка отказалась от его фамилии

Отец российской фигуристки Евгении Медведевой бизнесмен Арман Бабасян рассказал, почему дочь отказалась от его фамилии, сообщил «Московский комсомолец».

Мать спортсменки Жанна Девятова, познакомилась с Арманом на киностудии «Союзмультфильм». Через некоторое время пара поженилась. После рождения дочери супруги расстались, но решили остаться друзьями, рассказал сайт «Утро.ру».

Дочь Бабасяна осталась жить с мамой в столице. На детских турнирах она выступала под фамилией отца. Позже она взяла девичью фамилию бабушки по материнской линии. Это было сделано, чтобы не обижать никого из родителей. Впервые широкая общественность узнала о спортсменке, когда она уже носила фамилию Медведева.

У девушки теплые отношения с армянскими родственниками. Она приезжает в Ереван и с удовольствием проводит там время.