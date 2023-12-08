Знаменитости 08 декабря 2023, 01:48 Шопинг Пугачевой на Кипре обернулся скандалом и выговором для продавщицы Продавщицу на Кипре чуть не уволили из-за долгого обслуживания Пугачевой РИА «Новости»

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Поход сбежавшей из России Аллы Пугачевой в магазин за покупками на Кипре обернулся скандалом. Продавщица узнала певицу и решила обслужить по высшему разряду, за что получила строгий выговор от администрации. Об этом сообщил «Московский комсомолец».

В бутике в Лимассоле, где артистка «оставила» пять тысяч евро, ее обслужила русская продавщица. Пугачева приобрела несколько пар новой обуви, признавшись девушке, что у нее возникли проблемы со здоровьем. В последнее время ноги певицы начали сильно отекать.

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Администрации магазина не понравилось, что продавец уделила много внимания покупательнице. Владельцы бутика не поняли, почему девушка забыла про других клиентов, хотя та и пыталась объяснить, что Пугачева была большой звездой в России и в странах на постсоветском пространстве.

«Они — киприоты, кто такая Пугачева, знать не знают. Сказали продавцу, чтобы всем посетителям сотрудница уделяла одинаковое внимание. В противном случае пригрозили увольнением», — рассказали посетители магазина изданию.

Ранее свидетель шопинга Пугачевой на Кипре заявил о проблемах со здоровьем певицы. Он рассказал, что певица жаловалась продавцу на отеки на ногах, необходимость покупать обувь на размер больше и в целом выглядела в тот день неважно.