Знаменитости 05 декабря 2023, 15:04 Пугачева пожаловалась на проблемы со здоровьем во время шопинга на Кипре Свидетель шопинга Пугачевой на Кипре заявил о проблемах со здоровьем певицы РИА «Новости»

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Переехавшая с семьей из Израиля на Кипр певица Алла Пугачева начала жаловаться на проблемы со здоровьем. Об этом в беседе с«Московским комсомольцем» рассказал посетитель одного из местных бутиков, который стал свидетелем шопинга певицы.

По словам собеседника журналистов, артистка ходит по улицам Лимассола без охраны. Ее сопровождает только помощница. Также у певицы есть личная машина с водителем. Свидетель отметил, что Пугачева явно чувствовала себя неважно и даже не скрывала своих проблем со здоровьем.

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«Жаловалась продавцу. Она даже обувь была вынуждена покупать на размер больше, потому что в прежний уже не влезла. Хотя перемерила множество пар. Как я услышал, у нее ноги каждый день отекают. В тот день она выглядела, мягко говоря, неважно», — заявил собеседник.

Он добавил, что общая сумма покупок артистки только в одном магазине составила около пяти тысяч евро. При этом она сохранила вкус к хорошей одежде и обуви. После покупок Пугачева уехала дальше. Свидетель не исключил, что певица поехала в другие магазины.

Автор сообщения отметил, что артистку на улице узнают только жители бывшего Советского Союза, которых сейчас на Кипре немного, так как сезон закончился. Но к Пугачевой никто не подходит и не тревожит, так как все прекрасно знают о ее скитаниях по странам.

После того, как Алла Пугачева вместе с мужем Максимом Галкиным* уехали из России, за их передвижениями стали следить особенно внимательно. Ранее участники шоу на телеканале НТВ «Новые русские сенсации» не исключили, что новой точкой релокации звездной пары станет Лондон.

Сама певица своих планов на путешествия по миру не раскрывает, а авторов распространяемых о ней слухов назвала «клеветниками и завистниками», которые преследуют цель отпугнуть от нее поклонников, которые продолжают восхищаться ее талантом.

*Максим Галкин — внесен Минюстом в список иностранных агентов.