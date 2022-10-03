Шнуров решил взыскать 42 миллиона рублей с производителя технической конопли | 360°

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Шнуров решил взыскать 42 миллиона рублей с производителя технической конопли

Хамовнический суд Москвы: Сергей Шнуров подал иск на производителя технической конопли

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Музыкант Сергей Шнуров подал в суд иск на сумму свыше 42 миллионов рублей к компании, занимающейся производством технической конопли. Об этом заявили в Хамовническом суде Москвы, куда поступило исковое заявление, передал ТАСС.

«В суд поступил иск Шнурова Сергея Владимировича к ООО „Смарт Хемп“. Сумма исковых требований составляет 42 605 860 рублей, в том числе заем, проценты за пользование займом, штрафные проценты за просрочку, расходы по уплате госпошлины», — сообщили в суде.

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Причина подачи иска — отказ ответчика выплатить истцу сумму займа.

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Сообщается, что основной вид деятельности ООО «Смарт Хемп» — «выращивание однолетних культур». Компания специализируется на производстве технической конопли, используемой в промышленных целях. Из нее создают бумажные изделия, текстиль, конопляный пластик, корм для скота, топливо и эфирные масла. Шнуров значится там соучредителем, он имеет долю в предприятии в 5%.

До этого Сергей Шнуров заявил, что из-за своего творчества остался без выступлений в Петербурге. По его мнению, это «несильная позиция».

Сергей Шнуров

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