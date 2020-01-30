Шнуров в стихах назвал необычное преимущество китайского вируса

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров посвятил вспышке коронавируса в Китае стихотворение. Он указал на оригинальное преимущество эпидемии, которым могут воспользоваться жители других стран.

Стихотворение он разместил в своем Instagram. Он посоветовал туристам искать плюсы во вспышке коронавируса — мировые достопримечательности теперь свободны от китайцев.

Вспыхнул вдруг коронавирус, // У людей полно идей. // Путешествуйте по миру, // Пока нет очередей. // В Лувре без китайцев тихо, // В Эрмитаже — благодать! // Не бывает так, чтоб лихо, // Не могло чего-то дать Сергей Шнуров.

Многие страны отменили рейсы в Китай и запретили китайским туристам въезд на свою территорию. Если карантин продлится долго, это может ударить по туристическому бизнесу.

Пневмония неизвестного происхождения появилась в Китае в конце 2019 года. Центром эпидемии стал город Ухань. По последним данным, к концу января вирусом заразились 7,7 тысячи человек. 170 из них затем скончались. Случаи заражения зафиксировали в нескольких других странах, однако в России заболевших пока не было.