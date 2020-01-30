Коронавирус может ударить по турбизнесу

По словам эксперта, из-за коронавируса въезд в страну запрещен для китайцев. От длительности карантина будет зависеть судьба туристической сфера РФ.

В 2019 миллион двести тысяч визитов было совершено китайскими путешественниками.

«Если ситуация рассосется за пару месяцев, мы отделаемся легким испугом. Россия теряет многое — китайские туристы в РФ многочисленные, заменить их некем», — заявил Агамов.

Президент Российского союза туриндустрии Сергей Шпилько считает, что потери будут колоссальными для мирового турбизнеса, если карантин продлится, например, год.