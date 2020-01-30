30 января 2020, 12:28
Коронавирус может ударить по турбизнесу
Александр Агамов, исполнительный директор Туристической Ассоциации «Мир без границ», рассказал НСН, почему новая болезнь может ударить по турбизнесу. Он сообщил, что китайские туристы чаще остальных приезжают в Россию.
По словам эксперта, из-за коронавируса въезд в страну запрещен для китайцев. От длительности карантина будет зависеть судьба туристической сфера РФ.
В 2019 миллион двести тысяч визитов было совершено китайскими путешественниками.
«Если ситуация рассосется за пару месяцев, мы отделаемся легким испугом. Россия теряет многое — китайские туристы в РФ многочисленные, заменить их некем», — заявил Агамов.
Президент Российского союза туриндустрии Сергей Шпилько считает, что потери будут колоссальными для мирового турбизнеса, если карантин продлится, например, год.