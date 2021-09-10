Музыкант Сергей Шнуров рассказал, почему пользуется кнопочным телефоном. Об этом сообщило ИА «ФедералПресс».

Он отметил, что это помогает защититься от большого количества негативных новостей.

«Если слушать новости, рожать вообще нельзя», — сказал он.

Ранее новый продюсерский проект Шнурова — группа «Зоя» — выпустила дебютный клип на песню «Хлеб». Главная героиня рассказала о непреодолимой страсти к хлебобулочным изделиям.

Действие почти пятиминутного ролика разворачивается в хлебном отделе магазина рядом с домом героини. По сюжету она ни минуты не может прожить без свежего багета, но пытается справиться с зависимостью. Однако терпит фиаско и однажды ночью оказывается в магазине у дома перед витриной со свежей выпечкой. Правда, кроме заветного багета судьба приготовила ей встречу еще и с «магазинным ночным амуром». В общем, это история о страсти, еде и страсти к еде.

Сам Сергей Шнуров предстал в клипе в образе психотерапевта Сергея Караваева, который знает все о «хлебидо», «врожденной человеческой хлебобулочности» и способах борьбы с ней.