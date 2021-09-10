Шнуров рассказал, почему пользуется кнопочным телефоном
Музыкант Сергей Шнуров рассказал, почему пользуется кнопочным телефоном. Об этом сообщило ИА «ФедералПресс».
Он отметил, что это помогает защититься от большого количества негативных новостей.
«Если слушать новости, рожать вообще нельзя», — сказал он.
Ранее новый продюсерский проект Шнурова — группа «Зоя» — выпустила дебютный клип на песню «Хлеб». Главная героиня рассказала о непреодолимой страсти к хлебобулочным изделиям.
Действие почти пятиминутного ролика разворачивается в хлебном отделе магазина рядом с домом героини. По сюжету она ни минуты не может прожить без свежего багета, но пытается справиться с зависимостью. Однако терпит фиаско и однажды ночью оказывается в магазине у дома перед витриной со свежей выпечкой. Правда, кроме заветного багета судьба приготовила ей встречу еще и с «магазинным ночным амуром». В общем, это история о страсти, еде и страсти к еде.
Сам Сергей Шнуров предстал в клипе в образе психотерапевта Сергея Караваева, который знает все о «хлебидо», «врожденной человеческой хлебобулочности» и способах борьбы с ней.