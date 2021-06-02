Основатель группы «Ленинград» Сергей Шнуров рассказал о своей жизни после отказа от алкоголя. Мужчина не пьет уже полгода, написало издание Lenta.ru.

Музыкант объяснил, что у него есть привычка прививать себе разные зависимости, а потом бороться с ними. По словам артиста, он отлично живет после отказа от спиртного. Знаменитость считает, что важно быть сильнее вещей, которые наносят вред, сообщило ИА Nation News.

«И если ты слабее заразы, значит, все», — отметил Шнуров.

Сергей добавил, что для него встает вопрос приоритета, когда выпивка начинает занимать главное место.

Ранее Шнуров представил свой новый проект «Зоя» и его первый альбом «Это жизнь». Центром коллектива стала вокалистка Ксения Руденко. 2 июня состоится выступление музыканта с группой на Петербургском международном экономическом форуме.

Артист рассказал о новом проекте в своем Instagram. Из аккаунта, на который подписаны 5,5 миллиона пользователей, он удалил все старые фотографии. Вместо них появилось фото Руденко на карусели с подписью «поехали, Зоя!» и обложка альбома.