Шнуров представил свою новую группу «Зоя»

Основатель группы «Ленинград» Сергей Шнуров представил свой новый проект «Зоя» и его первый альбом «Это жизнь». Центром коллектива стала вокалистка Ксения Руденко.

2 июня Шнуров выступит с группой на Петербургском международном экономическом форуме.

Музыкант рассказал о новом проекте в своем Instagram. Из аккаунта, на который подписаны 5,5 миллиона пользователей, он удалил все старые фотографии. Вместо них появилось фото Руденко на карусели с подписью «поехали, Зоя!» и обложка альбома.

В него вошли 14 треков, записанных в узнаваемой стилистике «Ленинграда».

Руденко родом из Краснодара. Ранее она участвовала в телешоу «Я вижу твой голос», где прошла в финал и спела дуэтом с Валерием Меладзе.

Шнуров несколько раз объявлял о роспуске «Ленинграда», а затем собирал новый состав группы. Последний раз он попрощался с коллективом весной 2019 года.

Ранее музыкант подал заявку на регистрацию товарного знака ZOYA, под которым могут появиться игровые автоматы, услуги по размещению рекламы, товары по уходу за телом и многое другое.