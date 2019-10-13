  • Шнуров рассказал о рождении своих хитов

    13 октября 2019, 19:16

    Алена Макаренко

    Не всегда многими любимые песни рождаются на свет в творческом порыве. Вот музыкант, лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров иногда заставлял себя писать хиты. Такое признание он сделал в программе «Действующие лица с Наилей Аскер-заде» на телеканале «Россия-1».
    Шнуров рассказал о рождении своих хитов

    Многие хиты исполнителя появлялись на свет «целенаправленно, методично, запланировано». К ним Шнуров отнес «Лабутены», которые в свое время возглавили российский чарт на iTunes и получили награду на первой церемонии вручения Российской национальной музыкальной премии. Эту популярную композицию исполнитель не придумал случайно, а «прямо сделал», признался он.

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    То же самое касается песни «Менеджер». А еще «Геленджика».

    «Да, эта песня необязательная. Мне просто захотелось, я это увидел, такая песня жанровая — наблюдение. Но она почему-то понравилась людям», — пояснил Шнуров.

    Несмотря на сложную работу над созданием музыкальных шедевров Шнуров не собирается сдавать позиции, рассказал он днем ранее. Музыкант хочет остаться в творческой сфере даже после роспуска «Ленинграда». Он собирается сочинять песни и стихи. Как бы это ни было тяжело, политика — точно не его сфера интереса.

    Последний концерт «Ленинграда» прошел 12 октября.