  • Шнуров поделился планами на жизнь после «Ленинграда»

    12 октября 2019, 12:02

    Алена Макаренко

    Приближается дата последнего концерта группы «Ленинград». Лидер коллектива Сергей Шнуров поделился дальнейшими планами. Это будет точно не политика, сообщило РИА ФАН.

    Последний концерт «Ленинграда» пройдет 12 октября. После роспуска музыкального коллектива Шнуров хочет остаться в творческой сфере.

    «Я вам сообщу, чем собираюсь заняться в будущем. Я точно так же буду сочинять песни и стихи. У меня это хорошо получается. Я знаю, что буду в искусстве», — рассказал музыкант.

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    А вот в политику он точно не собирается. Шнуров заявил, что не может взять на себя ответственность за миллионы людей. Тем не менее лидер «Ленинграда» способен сделать публичное выступление и тем самым мотивировать соотечественников.

    Шнуров напомнил, что «Ленинград» — это человек 50, которыми он еще может управлять. А вот повелевать судьбами тысяч граждан он не способен.

    Музыкант подтвердил, что концерт в Санкт-Петербурге окажется для группы прощальным. Он надеется на «успешное выступление и классный звук».

    О роспуске «Ленинграда» Шнуров объявил в мае. Прощальный тур стартовал 4 июня в Калининграде и завершится 12 октября на «Газпром-арене» в Санкт-Петербурге.