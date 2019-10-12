Шнуров поделился планами на жизнь после «Ленинграда»

Последний концерт «Ленинграда» пройдет 12 октября. После роспуска музыкального коллектива Шнуров хочет остаться в творческой сфере.

«Я вам сообщу, чем собираюсь заняться в будущем. Я точно так же буду сочинять песни и стихи. У меня это хорошо получается. Я знаю, что буду в искусстве», — рассказал музыкант.

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А вот в политику он точно не собирается. Шнуров заявил, что не может взять на себя ответственность за миллионы людей. Тем не менее лидер «Ленинграда» способен сделать публичное выступление и тем самым мотивировать соотечественников.

Шнуров напомнил, что «Ленинград» — это человек 50, которыми он еще может управлять. А вот повелевать судьбами тысяч граждан он не способен.

Музыкант подтвердил, что концерт в Санкт-Петербурге окажется для группы прощальным. Он надеется на «успешное выступление и классный звук».

О роспуске «Ленинграда» Шнуров объявил в мае. Прощальный тур стартовал 4 июня в Калининграде и завершится 12 октября на «Газпром-арене» в Санкт-Петербурге.