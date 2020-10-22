Шнуров раскритиковал Пригожина и Валерию за фото из Дубая

Пригожин неоднократно жаловался на ухудшение финансового положения из-за самоизоляции. Фото с отдыха после этого вызвало всеобщее возмущение на его странице и странице его супруги Валерии. Не остался в стороне и Шнуров.

«Обеднели, обеднели, // Все артисты на мели. // Концы сводят еле-еле! // Или все-таки свели?» — написал он.

В комментариях большинство подписчиков поддержали Шнурова.

Ранее Шнуров написал новое стихотворение, посвященное певцу Юрию Лозе и тому, что исполнитель получил грамоту и благодарность от Владимира Путина. В своем стихотворении Шнуров выразил мнение, что единственное «достижение» Лозы в том, что тот вечно все комментирует и озвучивает мнение по любому вопросу.

Юрий Лоза заявил, что не собирается никак реагировать на выпад Шнурова, но при этом весьма развернуто раскритиковал его и как поэта, и как музыканта.